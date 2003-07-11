Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
10 июля 2003, 23:00 МСК
10.07.2003, 23:00 МСК
четверг
Составы