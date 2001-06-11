Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
10 июня 2001, 23:00 МСК
10.06.2001, 23:00 МСК
воскресенье
Составы