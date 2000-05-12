Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
11 мая 2000, 23:00 МСК
11.05.2000, 23:00 МСК
четверг
Составы