Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
3 апр. 1998, 23:00 МСК
3.04.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы