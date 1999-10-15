Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Федор Чалов
Месут Озил
Сердар Азмун
Алексей Миранчук
Ивица Олич
Россия
Мальта
США
Норвегия
Косово
Непал
Белоруссия
Нидерланды
Бельгия
Австралия
Китай
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Зенит
Краснодар
Бавария
Ювентус
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
ЦСКА VS Жемчужина
Поделиться:
ЦСКА - Жемчужина: 19 июля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
ЦСКА - Жемчужина: 19 июля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
19 июля 1994, 23:00 МСК
19.07.1994, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
15.10.1999
15 окт. 1999
пт
23:00
ЦСКА
3 : 0
Жемчужина
15.10.1999
15 окт. 1999
пт
23:00
ЦСКА
3
Жемчужина
0
26.06.1999
26 июня 1999
сб
23:00
Жемчужина
2 : 2
ЦСКА
26.06.1999
26 июня 1999
сб
23:00
Жемчужина
2
ЦСКА
2
07.08.1998
07 авг. 1998
пт
23:00
ЦСКА
3 : 0
Жемчужина
07.08.1998
07 авг. 1998
пт
23:00
ЦСКА
3
Жемчужина
0
24.04.1998
24 апр. 1998
пт
23:00
Жемчужина
2 : 1
ЦСКА
24.04.1998
24 апр. 1998
пт
23:00
Жемчужина
2
ЦСКА
1
01.08.1997
01 авг. 1997
пт
23:00
Жемчужина
2 : 3
ЦСКА
01.08.1997
01 авг. 1997
пт
23:00
Жемчужина
2
ЦСКА
3
04.04.1997
04 апр. 1997
пт
23:00
ЦСКА
1 : 1
Жемчужина
04.04.1997
04 апр. 1997
пт
23:00
ЦСКА
1
Жемчужина
1
01.10.1996
01 окт. 1996
вт
23:00
Жемчужина
0 : 1
ЦСКА
01.10.1996
01 окт. 1996
вт
23:00
Жемчужина
0
ЦСКА
1
17.05.1996
17 мая 1996
пт
23:00
ЦСКА
3 : 0
Жемчужина
17.05.1996
17 мая 1996
пт
23:00
ЦСКА
3
Жемчужина
0
18.08.1995
18 авг. 1995
пт
23:00
Жемчужина
0 : 3
ЦСКА
18.08.1995
18 авг. 1995
пт
23:00
Жемчужина
0
ЦСКА
3
30.06.1995
30 июня 1995
пт
23:00
ЦСКА
4 : 0
Жемчужина
30.06.1995
30 июня 1995
пт
23:00
ЦСКА
4
Жемчужина
0
19.07.1994
19 июля 1994
вт
23:00
ЦСКА
1 : 1
Жемчужина
19.07.1994
19 июля 1994
вт
23:00
ЦСКА
1
Жемчужина
1
27.04.1994
27 апр. 1994
ср
23:00
Жемчужина
2 : 0
ЦСКА
27.04.1994
27 апр. 1994
ср
23:00
Жемчужина
2
ЦСКА
0
18.09.1993
18 сент. 1993
сб
23:00
Жемчужина
1 : 0
ЦСКА
18.09.1993
18 сент. 1993
сб
23:00
Жемчужина
1
ЦСКА
0
16.05.1993
16 мая 1993
вс
23:00
ЦСКА
1 : 1
Жемчужина
16.05.1993
16 мая 1993
вс
23:00
ЦСКА
1
Жемчужина
1
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
#
Новости матча
Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА
23 марта, 13:01
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
22 марта, 16:11
Гончаренко ушел из ЦСКА
22 марта, 14:33
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде
22 марта, 14:28
Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
20 марта, 17:22
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1