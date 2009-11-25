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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Нецид 58
Красич 66
2:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Джеко 19
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2009, 20:30 МСК
25.11.2009, 20:30 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Рахимич
Элвер Рахимич
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Красич
Милош Красич
66'
66'
90
0
Нецид
Томаш Нецид
58'
58'
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Заболотный
Антон Заболотный
0
Осени
Ганию Болайи Осени
0
Маазу
Мусса Маазу
0
Гильерме
Гильерме
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Мисимович
Звездан Мисимович
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Джеко
Эдин Джеко
19'
19'
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
67
Запасные
0
Ленц
Андре Ленц
0
Барцальи
Андреа Барцальи
0
Пекарик
Петер Пекарик
0
Дежага
Ашкан Дежага
0
Зиани
Карим Зиани
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Джонсон
Фабиан Джонсон