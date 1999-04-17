ЦСКА - Уралан: 16 апреля 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0

ЦСКА - Уралан: 16 апреля 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
16 апр. 1999, 23:00 МСК
16.04.1999, 23:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

23.07.2003 23 июля 2003 ср 23:00
ЦСКА
2 : 0
Уралан
23.07.2003 23 июля 2003 ср 23:00
ЦСКА
2
Уралан
0
17.06.2003 17 июня 2003 вт 23:00
Уралан
2 : 2
ЦСКА
17.06.2003 17 июня 2003 вт 23:00
Уралан
2
ЦСКА
2
26.10.2002 26 окт. 2002 сб 23:00
ЦСКА
2 : 1
Уралан
26.10.2002 26 окт. 2002 сб 23:00
ЦСКА
2
Уралан
1
06.04.2002 06 апр. 2002 сб 23:00
Уралан
3 : 3
ЦСКА
06.04.2002 06 апр. 2002 сб 23:00
Уралан
3
ЦСКА
3
21.10.2000 21 окт. 2000 сб 23:00
Уралан
1 : 5
ЦСКА
21.10.2000 21 окт. 2000 сб 23:00
Уралан
1
ЦСКА
5
21.06.2000 21 июня 2000 ср 23:00
ЦСКА
0 : 2
Уралан
21.06.2000 21 июня 2000 ср 23:00
ЦСКА
0
Уралан
2
20.07.1999 20 июля 1999 вт 23:00
Уралан
1 : 1
ЦСКА
20.07.1999 20 июля 1999 вт 23:00
Уралан
1
ЦСКА
1
16.04.1999 16 апр. 1999 пт 23:00
ЦСКА
2 : 0
Уралан
16.04.1999 16 апр. 1999 пт 23:00
ЦСКА
2
Уралан
0
21.08.1998 21 авг. 1998 пт 23:00
ЦСКА
3 : 0
Уралан
21.08.1998 21 авг. 1998 пт 23:00
ЦСКА
3
Уралан
0
08.05.1998 08 мая 1998 пт 23:00
Уралан
1 : 2
ЦСКА
08.05.1998 08 мая 1998 пт 23:00
Уралан
1
ЦСКА
2

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