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ЦСКА VS Уралан
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ЦСКА - Уралан: 21 августа 1998 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:0
ЦСКА - Уралан: 21 августа 1998 смотреть онлайн
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
21 авг. 1998, 23:00 МСК
21.08.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
23.07.2003
23 июля 2003
ср
23:00
ЦСКА
2 : 0
Уралан
23.07.2003
23 июля 2003
ср
23:00
ЦСКА
2
Уралан
0
17.06.2003
17 июня 2003
вт
23:00
Уралан
2 : 2
ЦСКА
17.06.2003
17 июня 2003
вт
23:00
Уралан
2
ЦСКА
2
26.10.2002
26 окт. 2002
сб
23:00
ЦСКА
2 : 1
Уралан
26.10.2002
26 окт. 2002
сб
23:00
ЦСКА
2
Уралан
1
06.04.2002
06 апр. 2002
сб
23:00
Уралан
3 : 3
ЦСКА
06.04.2002
06 апр. 2002
сб
23:00
Уралан
3
ЦСКА
3
21.10.2000
21 окт. 2000
сб
23:00
Уралан
1 : 5
ЦСКА
21.10.2000
21 окт. 2000
сб
23:00
Уралан
1
ЦСКА
5
21.06.2000
21 июня 2000
ср
23:00
ЦСКА
0 : 2
Уралан
21.06.2000
21 июня 2000
ср
23:00
ЦСКА
0
Уралан
2
20.07.1999
20 июля 1999
вт
23:00
Уралан
1 : 1
ЦСКА
20.07.1999
20 июля 1999
вт
23:00
Уралан
1
ЦСКА
1
16.04.1999
16 апр. 1999
пт
23:00
ЦСКА
2 : 0
Уралан
16.04.1999
16 апр. 1999
пт
23:00
ЦСКА
2
Уралан
0
21.08.1998
21 авг. 1998
пт
23:00
ЦСКА
3 : 0
Уралан
21.08.1998
21 авг. 1998
пт
23:00
ЦСКА
3
Уралан
0
08.05.1998
08 мая 1998
пт
23:00
Уралан
1 : 2
ЦСКА
08.05.1998
08 мая 1998
пт
23:00
Уралан
1
ЦСКА
2
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Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
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Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
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1
17 марта, 22:39
1