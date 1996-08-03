Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
2 авг. 1996, 23:00 МСК
2.08.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы