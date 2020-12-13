ЦСКА - Урал: 23 октября 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1

ЦСКА - Урал: 23 октября 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
23 окт. 1994, -:- МСК
23.10.1994, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
95
Калинин
Игорь Калинин
5
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Мамин
Артем Мамин
15
Кулаков
Денис Кулаков
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
44
Егорычев
Андрей Егорычев
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
-
19
Поляков
Денис Поляков
-
35
Золотов
Николай Золотов
-
57
Фидлер
Артем Фидлер
-
26
Бавин
Юрий Бавин
-
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
18
Шаболин
Артем Шаболин
-
80
Погребняк
Павел Погребняк
-
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
-
79
Юсупов
Артём Юсупов
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
ЦСКА
2 : 2
Урал
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
ЦСКА
2
Урал
2
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Урал
0 : 2
ЦСКА
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Урал
0
ЦСКА
2
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 14:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 14:00
ЦСКА
1
Урал
1
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 11:30
Урал
0 : 3
ЦСКА
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 11:30
Урал
0
ЦСКА
3
16.03.2019 16 марта 2019 сб 14:00
Урал
0 : 1
ЦСКА
16.03.2019 16 марта 2019 сб 14:00
Урал
0
ЦСКА
1
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
ЦСКА
4 : 0
Урал
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
ЦСКА
4
Урал
0
03.03.2018 03 марта 2018 сб 14:00
ЦСКА
1 : 0
Урал
03.03.2018 03 марта 2018 сб 14:00
ЦСКА
1
Урал
0
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 15:00
Урал
0 : 0
ЦСКА
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 15:00
Урал
0
ЦСКА
0
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 14:00
ЦСКА
4 : 0
Урал
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 14:00
ЦСКА
4
Урал
0
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 15:30
Урал
0 : 1
ЦСКА
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 15:30
Урал
0
ЦСКА
1
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 17:00
Урал
0 : 3
ЦСКА
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 17:00
Урал
0
ЦСКА
3
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 19:30
ЦСКА
2 : 1
Урал
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 19:30
ЦСКА
2
Урал
1
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 14:00
ЦСКА
3 : 2
Урал
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 14:00
ЦСКА
3
Урал
2
04.05.2015 04 мая 2015 пн 18:00
ЦСКА
3 : 1
Урал
04.05.2015 04 мая 2015 пн 18:00
ЦСКА
3
Урал
1
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 12:30
Урал
3 : 4
ЦСКА
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 12:30
Урал
3
ЦСКА
4
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 13:30
ЦСКА
1 : 0
Урал
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 13:30
ЦСКА
1
Урал
0
17.07.2013 17 июля 2013 ср 16:30
Урал
2 : 2
ЦСКА
17.07.2013 17 июля 2013 ср 16:30
Урал
2
ЦСКА
2
15.07.2009 15 июля 2009 ср 16:00
Урал
1 : 0
ЦСКА
15.07.2009 15 июля 2009 ср 16:00
Урал
1
ЦСКА
0
02.08.1996 02 авг. 1996 пт 23:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
02.08.1996 02 авг. 1996 пт 23:00
ЦСКА
1
Урал
1
30.03.1996 30 марта 1996 сб -:-
Урал
0 : 1
ЦСКА
30.03.1996 30 марта 1996 сб -:-
Урал
0
ЦСКА
1

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Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
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12 марта, 18:48
2
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Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА
23 марта, 13:01
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
22 марта, 16:11
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22 марта, 14:33
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде
22 марта, 14:28
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