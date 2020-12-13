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РПЛ
ЦСКА VS Урал
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ЦСКА - Урал: 24 сентября 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
ЦСКА - Урал: 24 сентября 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
24 сент. 1993, 23:00 МСК
24.09.1993, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
95
Калинин
Игорь Калинин
5
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Мамин
Артем Мамин
15
Кулаков
Денис Кулаков
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
44
Егорычев
Андрей Егорычев
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
-
19
Поляков
Денис Поляков
-
35
Золотов
Николай Золотов
-
57
Фидлер
Артем Фидлер
-
26
Бавин
Юрий Бавин
-
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
18
Шаболин
Артем Шаболин
-
80
Погребняк
Павел Погребняк
-
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
-
79
Юсупов
Артём Юсупов
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Урал
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2
Урал
2
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Урал
0 : 2
ЦСКА
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Урал
0
ЦСКА
2
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
ЦСКА
1
Урал
1
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
Урал
0 : 3
ЦСКА
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
Урал
0
ЦСКА
3
16.03.2019
16 марта 2019
сб
14:00
Урал
0 : 1
ЦСКА
16.03.2019
16 марта 2019
сб
14:00
Урал
0
ЦСКА
1
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
ЦСКА
4 : 0
Урал
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
ЦСКА
4
Урал
0
03.03.2018
03 марта 2018
сб
14:00
ЦСКА
1 : 0
Урал
03.03.2018
03 марта 2018
сб
14:00
ЦСКА
1
Урал
0
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Урал
0 : 0
ЦСКА
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Урал
0
ЦСКА
0
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
14:00
ЦСКА
4 : 0
Урал
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
14:00
ЦСКА
4
Урал
0
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
15:30
Урал
0 : 1
ЦСКА
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
15:30
Урал
0
ЦСКА
1
28.04.2016
28 апр. 2016
чт
17:00
Урал
0 : 3
ЦСКА
28.04.2016
28 апр. 2016
чт
17:00
Урал
0
ЦСКА
3
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
19:30
ЦСКА
2 : 1
Урал
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
19:30
ЦСКА
2
Урал
1
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
14:00
ЦСКА
3 : 2
Урал
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
14:00
ЦСКА
3
Урал
2
04.05.2015
04 мая 2015
пн
18:00
ЦСКА
3 : 1
Урал
04.05.2015
04 мая 2015
пн
18:00
ЦСКА
3
Урал
1
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
12:30
Урал
3 : 4
ЦСКА
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
12:30
Урал
3
ЦСКА
4
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
13:30
ЦСКА
1 : 0
Урал
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
13:30
ЦСКА
1
Урал
0
17.07.2013
17 июля 2013
ср
16:30
Урал
2 : 2
ЦСКА
17.07.2013
17 июля 2013
ср
16:30
Урал
2
ЦСКА
2
15.07.2009
15 июля 2009
ср
16:00
Урал
1 : 0
ЦСКА
15.07.2009
15 июля 2009
ср
16:00
Урал
1
ЦСКА
0
02.08.1996
02 авг. 1996
пт
23:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
02.08.1996
02 авг. 1996
пт
23:00
ЦСКА
1
Урал
1
30.03.1996
30 марта 1996
сб
-:-
Урал
0 : 1
ЦСКА
30.03.1996
30 марта 1996
сб
-:-
Урал
0
ЦСКА
1
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Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
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