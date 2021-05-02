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РПЛ
ЦСКА VS Уфа
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ЦСКА - Уфа: 02 мая 2021 смотреть онлайн
ЦСКА
Москва
-:-
ЦСКА - Уфа: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
15
Плиев
Константин Плиев
55
Табидзе
Джемал Табидзе
2
Морозов
Григорий Морозов
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
8
Бизоза
Парфе Бизоза
19
Иванов
Олег Иванов
10
Урунов
Остон Урунов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
4
Никитин
Алексей Никитин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
32
Бауэр
Мориц Бауэр
-
27
Дзантиев
Олег Дзантиев
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
29
Камилов
Владислав Камилов
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
18
Андрич
Комнен Андрич
-
Прошлые матчи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Уфа
0 : 1
ЦСКА
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Уфа
0
ЦСКА
1
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
ЦСКА
0
Уфа
0
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
19:00
ЦСКА
1 : 0
Уфа
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
19:00
ЦСКА
1
Уфа
0
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
Уфа
1 : 1
ЦСКА
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
Уфа
1
ЦСКА
1
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:30
ЦСКА
2 : 2
Уфа
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:30
ЦСКА
2
Уфа
2
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
Уфа
0 : 3
ЦСКА
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
Уфа
0
ЦСКА
3
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:30
Уфа
1 : 1
ЦСКА
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:30
Уфа
1
ЦСКА
1
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
ЦСКА
0 : 0
Уфа
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
ЦСКА
0
Уфа
0
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
17:00
Уфа
0 : 2
ЦСКА
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
17:00
Уфа
0
ЦСКА
2
14.10.2016
14 окт. 2016
пт
19:30
ЦСКА
1 : 0
Уфа
14.10.2016
14 окт. 2016
пт
19:30
ЦСКА
1
Уфа
0
11.05.2016
11 мая 2016
ср
17:00
Уфа
1 : 3
ЦСКА
11.05.2016
11 мая 2016
ср
17:00
Уфа
1
ЦСКА
3
01.03.2016
01 марта 2016
вт
17:00
Уфа
0 : 2
ЦСКА
01.03.2016
01 марта 2016
вт
17:00
Уфа
0
ЦСКА
2
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
14:30
ЦСКА
2 : 0
Уфа
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
14:30
ЦСКА
2
Уфа
0
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
15:45
ЦСКА
5 : 0
Уфа
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
15:45
ЦСКА
5
Уфа
0
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:30
Уфа
3 : 3
ЦСКА
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:30
Уфа
3
ЦСКА
3
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
#
Новости матча
Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА
23 марта, 13:01
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
22 марта, 16:11
Гончаренко ушел из ЦСКА
22 марта, 14:33
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде
22 марта, 14:28
Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
20 марта, 17:22
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13