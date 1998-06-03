Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
2 июня 1998, 23:00 МСК
2.06.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы