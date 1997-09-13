Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:3
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
12 сент. 1997, 23:00 МСК
12.09.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы