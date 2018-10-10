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ЦСКА VS Тюмень
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ЦСКА - Тюмень: 11 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:0
ЦСКА - Тюмень: 11 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
11 июля 1992, 23:00 МСК
11.07.1992, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
10.10.2018
10 окт. 2018
ср
17:00
Тюмень
1 : 1
ЦСКА
10.10.2018
10 окт. 2018
ср
17:00
Тюмень
1(3)
ЦСКА
1
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
19:00
ЦСКА
3 : 0
Тюмень
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
19:00
ЦСКА
3
Тюмень
0
19.09.1998
19 сент. 1998
сб
23:00
Тюмень
0 : 4
ЦСКА
19.09.1998
19 сент. 1998
сб
23:00
Тюмень
0
ЦСКА
4
02.06.1998
02 июня 1998
вт
23:00
ЦСКА
3 : 1
Тюмень
02.06.1998
02 июня 1998
вт
23:00
ЦСКА
3
Тюмень
1
12.09.1997
12 сент. 1997
пт
23:00
ЦСКА
0 : 3
Тюмень
12.09.1997
12 сент. 1997
пт
23:00
ЦСКА
0
Тюмень
3
16.05.1997
16 мая 1997
пт
23:00
Тюмень
2 : 0
ЦСКА
16.05.1997
16 мая 1997
пт
23:00
Тюмень
2
ЦСКА
0
15.09.1995
15 сент. 1995
пт
23:00
ЦСКА
3 : 1
Тюмень
15.09.1995
15 сент. 1995
пт
23:00
ЦСКА
3
Тюмень
1
12.05.1995
12 мая 1995
пт
23:00
Тюмень
2 : 0
ЦСКА
12.05.1995
12 мая 1995
пт
23:00
Тюмень
2
ЦСКА
0
06.11.1994
06 нояб. 1994
вс
-:-
ЦСКА
4 : 0
Тюмень
06.11.1994
06 нояб. 1994
вс
-:-
ЦСКА
4
Тюмень
0
28.03.1994
28 марта 1994
пн
23:00
Тюмень
0 : 1
ЦСКА
28.03.1994
28 марта 1994
пн
23:00
Тюмень
0
ЦСКА
1
11.07.1992
11 июля 1992
сб
23:00
ЦСКА
3 : 0
Тюмень
11.07.1992
11 июля 1992
сб
23:00
ЦСКА
3
Тюмень
0
24.04.1992
24 апр. 1992
пт
23:00
Тюмень
0 : 1
ЦСКА
24.04.1992
24 апр. 1992
пт
23:00
Тюмень
0
ЦСКА
1
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
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Новости матча
Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА
23 марта, 13:01
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
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22 марта, 14:33
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Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
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«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1