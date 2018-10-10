ЦСКА - Тюмень: 11 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:0

ЦСКА - Тюмень: 11 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
11 июля 1992, 23:00 МСК
11.07.1992, 23:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

10.10.2018 10 окт. 2018 ср 17:00
Тюмень
1 : 1
ЦСКА
10.10.2018 10 окт. 2018 ср 17:00
Тюмень
1(3)
ЦСКА
1
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
ЦСКА
3 : 0
Тюмень
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
ЦСКА
3
Тюмень
0
19.09.1998 19 сент. 1998 сб 23:00
Тюмень
0 : 4
ЦСКА
19.09.1998 19 сент. 1998 сб 23:00
Тюмень
0
ЦСКА
4
02.06.1998 02 июня 1998 вт 23:00
ЦСКА
3 : 1
Тюмень
02.06.1998 02 июня 1998 вт 23:00
ЦСКА
3
Тюмень
1
12.09.1997 12 сент. 1997 пт 23:00
ЦСКА
0 : 3
Тюмень
12.09.1997 12 сент. 1997 пт 23:00
ЦСКА
0
Тюмень
3
16.05.1997 16 мая 1997 пт 23:00
Тюмень
2 : 0
ЦСКА
16.05.1997 16 мая 1997 пт 23:00
Тюмень
2
ЦСКА
0
15.09.1995 15 сент. 1995 пт 23:00
ЦСКА
3 : 1
Тюмень
15.09.1995 15 сент. 1995 пт 23:00
ЦСКА
3
Тюмень
1
12.05.1995 12 мая 1995 пт 23:00
Тюмень
2 : 0
ЦСКА
12.05.1995 12 мая 1995 пт 23:00
Тюмень
2
ЦСКА
0
06.11.1994 06 нояб. 1994 вс -:-
ЦСКА
4 : 0
Тюмень
06.11.1994 06 нояб. 1994 вс -:-
ЦСКА
4
Тюмень
0
28.03.1994 28 марта 1994 пн 23:00
Тюмень
0 : 1
ЦСКА
28.03.1994 28 марта 1994 пн 23:00
Тюмень
0
ЦСКА
1
11.07.1992 11 июля 1992 сб 23:00
ЦСКА
3 : 0
Тюмень
11.07.1992 11 июля 1992 сб 23:00
ЦСКА
3
Тюмень
0
24.04.1992 24 апр. 1992 пт 23:00
Тюмень
0 : 1
ЦСКА
24.04.1992 24 апр. 1992 пт 23:00
Тюмень
0
ЦСКА
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