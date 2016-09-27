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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 71
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
27 сент. 2016, 21:45 МСК
27.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
46
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
17
Головин
Александр Головин
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
8
Миланов
Георгий Миланов
90
7
Тошич
Зоран Тошич
72
9
Траоре
Ласина Траоре
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
23
Страндберг
Карлос Страндберг
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
71'
71'
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
20
Алли
Деле Алли
82
11
Ламела
Эрик Ламела
90
9
Янссен
Венсан Янссен
67
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Уокер
Кайл Уокер
27
Виммер
Кевин Виммер
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
25
Онома
Джошуа Онома
29
Уинкс
Гарри Уинкс
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду