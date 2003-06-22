Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
21 июня 2003, 23:00 МСК
21.06.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы