Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
5 апр. 2001, 23:00 МСК
5.04.2001, 23:00 МСК
четверг
Составы