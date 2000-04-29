Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
28 апр. 2000, 23:00 МСК
28.04.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы