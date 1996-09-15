Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
14 сент. 1996, 23:00 МСК
14.09.1996, 23:00 МСК
суббота
Составы