ЦСКА - Текстильщик: 23 апреля 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:0

ЦСКА - Текстильщик: 23 апреля 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Камышин
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
23 апр. 1994, 23:00 МСК
23.04.1994, 23:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

19.07.1996 19 июля 1996 пт 23:00
ЦСКА
2 : 2
Текстильщик
19.07.1996 19 июля 1996 пт 23:00
ЦСКА
2
Текстильщик
2
23.03.1996 23 марта 1996 сб -:-
Текстильщик
1 : 2
ЦСКА
23.03.1996 23 марта 1996 сб -:-
Текстильщик
1
ЦСКА
2
08.09.1995 08 сент. 1995 пт 23:00
Текстильщик
1 : 2
ЦСКА
08.09.1995 08 сент. 1995 пт 23:00
Текстильщик
1
ЦСКА
2
08.05.1995 08 мая 1995 пн 23:00
ЦСКА
2 : 2
Текстильщик
08.05.1995 08 мая 1995 пн 23:00
ЦСКА
2
Текстильщик
2
27.07.1994 27 июля 1994 ср 23:00
Текстильщик
2 : 1
ЦСКА
27.07.1994 27 июля 1994 ср 23:00
Текстильщик
2
ЦСКА
1
23.04.1994 23 апр. 1994 сб 23:00
ЦСКА
1 : 0
Текстильщик
23.04.1994 23 апр. 1994 сб 23:00
ЦСКА
1
Текстильщик
0
11.08.1993 11 авг. 1993 ср 23:00
Текстильщик
3 : 0
ЦСКА
11.08.1993 11 авг. 1993 ср 23:00
Текстильщик
3
ЦСКА
0
12.07.1993 12 июля 1993 пн 23:00
ЦСКА
3 : 0
Текстильщик
12.07.1993 12 июля 1993 пн 23:00
ЦСКА
3
Текстильщик
0
28.06.1992 28 июня 1992 вс 23:00
Текстильщик
1 : 1
ЦСКА
28.06.1992 28 июня 1992 вс 23:00
Текстильщик
1
ЦСКА
1
08.04.1992 08 апр. 1992 ср 23:00
ЦСКА
1 : 0
Текстильщик
08.04.1992 08 апр. 1992 ср 23:00
ЦСКА
1
Текстильщик
0

Новости

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Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
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22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
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#Виктор Гончаренко
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17 марта, 23:13
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