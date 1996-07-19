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ЦСКА VS Текстильщик
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ЦСКА - Текстильщик: 12 июля 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:0
ЦСКА - Текстильщик: 12 июля 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Текстильщик
Камышин
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
12 июля 1993, 23:00 МСК
12.07.1993, 23:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
19.07.1996
19 июля 1996
пт
23:00
ЦСКА
2 : 2
Текстильщик
19.07.1996
19 июля 1996
пт
23:00
ЦСКА
2
Текстильщик
2
23.03.1996
23 марта 1996
сб
-:-
Текстильщик
1 : 2
ЦСКА
23.03.1996
23 марта 1996
сб
-:-
Текстильщик
1
ЦСКА
2
08.09.1995
08 сент. 1995
пт
23:00
Текстильщик
1 : 2
ЦСКА
08.09.1995
08 сент. 1995
пт
23:00
Текстильщик
1
ЦСКА
2
08.05.1995
08 мая 1995
пн
23:00
ЦСКА
2 : 2
Текстильщик
08.05.1995
08 мая 1995
пн
23:00
ЦСКА
2
Текстильщик
2
27.07.1994
27 июля 1994
ср
23:00
Текстильщик
2 : 1
ЦСКА
27.07.1994
27 июля 1994
ср
23:00
Текстильщик
2
ЦСКА
1
23.04.1994
23 апр. 1994
сб
23:00
ЦСКА
1 : 0
Текстильщик
23.04.1994
23 апр. 1994
сб
23:00
ЦСКА
1
Текстильщик
0
11.08.1993
11 авг. 1993
ср
23:00
Текстильщик
3 : 0
ЦСКА
11.08.1993
11 авг. 1993
ср
23:00
Текстильщик
3
ЦСКА
0
12.07.1993
12 июля 1993
пн
23:00
ЦСКА
3 : 0
Текстильщик
12.07.1993
12 июля 1993
пн
23:00
ЦСКА
3
Текстильщик
0
28.06.1992
28 июня 1992
вс
23:00
Текстильщик
1 : 1
ЦСКА
28.06.1992
28 июня 1992
вс
23:00
Текстильщик
1
ЦСКА
1
08.04.1992
08 апр. 1992
ср
23:00
ЦСКА
1 : 0
Текстильщик
08.04.1992
08 апр. 1992
ср
23:00
ЦСКА
1
Текстильщик
0
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