Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
18 авг. 2006, 23:00 МСК
18.08.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы