Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
9 сент. 2004, 23:00 МСК
9.09.2004, 23:00 МСК
четверг
Составы