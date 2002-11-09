Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
9 нояб. 2002, -:- МСК
9.11.2002, -:- МСК
суббота
Составы