Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:4
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
14 авг. 1999, 23:00 МСК
14.08.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы