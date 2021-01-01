Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
14 авг. 1994, 23:00 МСК
14.08.1994, 23:00 МСК
воскресенье
Составы