Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
15 марта 2008, 14:00 МСК
15.03.2008, 14:00 МСК
суббота
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы