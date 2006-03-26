Матч завершен
ЦСКА
Москва
5:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
26 марта 2006, -:- МСК
26.03.2006, -:- МСК
воскресенье
Составы