Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
10 сент. 2005, 13:00 МСК
10.09.2005, 13:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы