Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
18 мая 2004, 23:00 МСК
18.05.2004, 23:00 МСК
вторник
Составы