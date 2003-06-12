Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
11 июня 2003, 23:00 МСК
11.06.2003, 23:00 МСК
среда
Составы