Матч завершен
ЦСКА
Москва
5:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
17 июля 1999, 23:00 МСК
17.07.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы