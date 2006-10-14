Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
13 окт. 2006, 23:00 МСК
13.10.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы