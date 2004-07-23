Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
22 июля 2004, 23:00 МСК
22.07.2004, 23:00 МСК
четверг
Составы