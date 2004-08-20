Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
19 авг. 2004, 23:00 МСК
19.08.2004, 23:00 МСК
четверг
Составы