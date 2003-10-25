Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
24 окт. 2003, 23:00 МСК
24.10.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы