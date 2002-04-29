Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
28 апр. 2002, 23:00 МСК
28.04.2002, 23:00 МСК
воскресенье
Составы