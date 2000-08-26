Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
25 авг. 2000, 23:00 МСК
25.08.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы