Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
29 июля 1997, 23:00 МСК
29.07.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы