Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
16 апр. 1994, 23:00 МСК
16.04.1994, 23:00 МСК
суббота
Составы