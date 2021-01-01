Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
9 июля 1993, 23:00 МСК
9.07.1993, 23:00 МСК
пятница
Составы