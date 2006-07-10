Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
9 июля 2006, 23:00 МСК
9.07.2006, 23:00 МСК
воскресенье
Составы