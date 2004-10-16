Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
15 окт. 2004, 23:00 МСК
15.10.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы