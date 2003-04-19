Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
18 апр. 2003, 23:00 МСК
18.04.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы