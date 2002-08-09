Матч завершен
ЦСКА
Москва
5:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
8 авг. 2002, 23:00 МСК
8.08.2002, 23:00 МСК
четверг
Составы