Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
26 мая 2000, 23:00 МСК
26.05.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы