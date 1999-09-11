ЦСКА - Ростов: 10 сентября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0

ЦСКА - Ростов: 10 сентября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
10 сент. 1999, 23:00 МСК
10.09.1999, 23:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ростов
1
ЦСКА
3
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 16:30
ЦСКА
2
Ростов
0
09.03.2020 09 марта 2020 пн 14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
09.03.2020 09 марта 2020 пн 14:00
Ростов
3
ЦСКА
2
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:30
ЦСКА
1
Ростов
3
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 16:30
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 16:30
Ростов
0
ЦСКА
0
05.08.2018 05 авг. 2018 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Ростов
05.08.2018 05 авг. 2018 вс 19:00
ЦСКА
0
Ростов
1
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 19:00
Ростов
1 : 2
ЦСКА
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 19:00
Ростов
1
ЦСКА
2
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:30
ЦСКА
2
Ростов
0
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 14:30
ЦСКА
0 : 0
Ростов
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 14:30
ЦСКА
0
Ростов
0
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
Ростов
2 : 0
ЦСКА
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
Ростов
2
ЦСКА
0
12.03.2016 12 марта 2016 сб 19:30
Ростов
2 : 0
ЦСКА
12.03.2016 12 марта 2016 сб 19:30
Ростов
2
ЦСКА
0
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 18:00
ЦСКА
2 : 1
Ростов
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 18:00
ЦСКА
2
Ростов
1
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Ростов
1 : 1
ЦСКА
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Ростов
1
ЦСКА
1
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 12:30
ЦСКА
6 : 0
Ростов
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 12:30
ЦСКА
6
Ростов
0
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
Ростов
0
ЦСКА
0
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 12:30
ЦСКА
1 : 0
Ростов
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 12:30
ЦСКА
1
Ростов
0
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
Ростов
3 : 0
ЦСКА
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
Ростов
3
ЦСКА
0
07.05.2013 07 мая 2013 вт 17:00
Ростов
0 : 2
ЦСКА
07.05.2013 07 мая 2013 вт 17:00
Ростов
0
ЦСКА
2
21.07.2012 21 июля 2012 сб 12:30
ЦСКА
1 : 0
Ростов
21.07.2012 21 июля 2012 сб 12:30
ЦСКА
1
Ростов
0
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 13:00
Ростов
1 : 1
ЦСКА
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 13:00
Ростов
1
ЦСКА
1

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