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РПЛ
ЦСКА VS Ростов
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ЦСКА - Ростов: 10 сентября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
ЦСКА - Ростов: 10 сентября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
10 сент. 1999, 23:00 МСК
10.09.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ростов
1
ЦСКА
3
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:30
ЦСКА
2
Ростов
0
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3
ЦСКА
2
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1
Ростов
3
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
16:30
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
16:30
Ростов
0
ЦСКА
0
05.08.2018
05 авг. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Ростов
05.08.2018
05 авг. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0
Ростов
1
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
1 : 2
ЦСКА
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
1
ЦСКА
2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
ЦСКА
2
Ростов
0
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:30
ЦСКА
0 : 0
Ростов
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:30
ЦСКА
0
Ростов
0
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Ростов
2 : 0
ЦСКА
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Ростов
2
ЦСКА
0
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:30
Ростов
2 : 0
ЦСКА
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:30
Ростов
2
ЦСКА
0
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
18:00
ЦСКА
2 : 1
Ростов
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
18:00
ЦСКА
2
Ростов
1
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Ростов
1 : 1
ЦСКА
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Ростов
1
ЦСКА
1
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
12:30
ЦСКА
6 : 0
Ростов
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
12:30
ЦСКА
6
Ростов
0
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
Ростов
0
ЦСКА
0
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
12:30
ЦСКА
1 : 0
Ростов
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
12:30
ЦСКА
1
Ростов
0
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Ростов
3 : 0
ЦСКА
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Ростов
3
ЦСКА
0
07.05.2013
07 мая 2013
вт
17:00
Ростов
0 : 2
ЦСКА
07.05.2013
07 мая 2013
вт
17:00
Ростов
0
ЦСКА
2
21.07.2012
21 июля 2012
сб
12:30
ЦСКА
1 : 0
Ростов
21.07.2012
21 июля 2012
сб
12:30
ЦСКА
1
Ростов
0
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
Ростов
1 : 1
ЦСКА
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
Ростов
1
ЦСКА
1
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Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
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Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
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Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
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«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
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ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
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