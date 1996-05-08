Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
7 мая 1996, 23:00 МСК
7.05.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы