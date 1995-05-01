Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
30 апр. 1995, 23:00 МСК
30.04.1995, 23:00 МСК
воскресенье
Составы